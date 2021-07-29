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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع وفد من شركة سيمنس مصر الألمانية برئاسة المهندس مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي للشركة لبحث سبل التعاون والعمل المشترك بين قطاع البترول وسيمنس في مجالات التحول الرقمي وتطبيق الحلول التكنولوجية المتطورة في إدارة منظومة العمل بالمشروعات البترولية.

واكد المهندس طارق الملا خلال اللقاء أنه استمراراً للنجاح الذي تحقق نتيجة التوجه نحو التحول الرقمى في كافة انشطته منذ عام 2016 من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، فقد نفذ القطاع عدة مبادرات عملية بنجاح في هذا المجال، لافتاً إلى ان هذا المشروع يغطى كافة مراحل الصناعة البترولية من البئر حتى المستهلك النهائي.

وأوضح أنه جاري حاليًا تنفيذ مشروع لربط مصافى تكرير البترول رقميًا بهيئة البترول من خلال نظام حديث يتيح سهولة وسرعة تداول المعلومات والوقوف لحظيًا على عمليات التشغيل ومتابعتها بما يؤدى إلى الوصول لأعلى درجات المرونة والكفاءة في التشغيل لمصافي التكرير، كما يجري الإسراع بتنفيذ برنامج العمل السابع لمشروع التطوير والتحديث الذي يهدف لتطبيق نظام متكامل لإدارة الموارد والأصول ERP في منظومة العمل البترولى وميكنة كافة الأنشطة وتيسير تداول البيانات والمعلومات المتعلقة بجميع أنشطة البترول والغاز بشكل رقمي، علاوة على تدشين بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج كبوابة رقمية تم من خلاها طرح اول مزايدة للبحث عن البترول والغاز رقمياً امام الشركات العالمية وتوفير البيانات التي تدعم اتخاذ قرارات الاستثمار في هذا المجال.

وأشار «الملا» إلى أن قطاع البترول منفتح على كافة الأفكار والحلول التكنولوجية الحديثة للاستفادة منها في تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى التي ينفذها والتي تمثل نقلة نوعية للقطاع، مشيرًا إلى تنفيذ مشروع مجمع البحر الأحمر كأكبر مجمع للبتروكيماويات في مصر وافريقيا بمنطقة السخنة.

واستعرض اللقاء جهود قطاع البترول لتحقيق الاستفادة من الرقمنة في إدارة منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وتم استعراض الجهود الحالية للاستفادة من التطبيقات الرقمية في مجال متابعة الانبعاثات وانشطة معالجة المياه، حيث أكد الوزير حرص القطاع على وضع هذه المنظومة ضمن برامج التحول الرقمى.

من جانبهم، عرض وفد شركة سيمنس الإمكانيات المتطورة والحلول التكنولوجية التي يمكن ان تسهم في تقديمها لأنشطة صناعة البترول والغاز والأنظمة الرقمية المختلفة وأنظمة التحكم بالمشروعات مشيرين إلى ان الشركة لديها مركزاً متكاملاً للرقمنة بكافة تطبيقاتها في العاصمة الإدارية، كما تم استعراض فرص التعاون المشترك في مجال تدريب العاملين بصناعة البترول حيث أشار وفد سيمنس إلى أن الشركة لديها بروتوكولات تعاون مع مختلف الجامعات المصرية.

وتم الاتفاق مع وفد سيمنس على عقد لقاء مع مسؤولي شركة انبى وفريق عمل البرنامج السابع بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وفريق عمل شركة سيمنس لتحديد مجالات واوجه التعاون التي يمكن العمل فيها سوياً لتمهيد الطريق امام توقيع مذكرة تفاهم بين قطاع البترول وسيمنس مصر كأساس للتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمهندس أشرف بهاء، رئيس شركة إنبي، والمهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، والكيميائى جمال فتحي، مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.