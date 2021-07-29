غلق 16 منشآة طبية خاصة بسبب مخالفات جسيمة وعيادات بدون ترخيص بالإسكندرية

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شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بالاشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلي ووحدة التخلص الآمن من النفايات الخطرة بالمديرية، حملة مفاجئة للتفتيش على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بالإسكندرية، أسفرت عن مخالفات بالجملة جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالها.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الفرق المشاركة في الحملة، قامت بالتفتيش على 34 منشأة طبية خاصة شملت مستشفيات ومراكز تخصصية وعيادات ومعامل تحاليل طبية، بهدف الوقوف على استيفاء اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات وسلامة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى .

وأوضح «السقعان» في تصريحات صحفية الخميس، أنه قد تقرر غلق 8 عيادات، معملين للتحاليل الطبية، ومركز علاج طبيعي، ومركزين للأسنان لعدم حصولها على ترخيص قبل مزاولة نشاطها، علاوة على غلق أقسام غير مرخصة بمستشفيتين، كما تقرر غلق معملين للتحاليل الطبية، وثلاث عيادات، ومستشفى، ومركزين تخصصين، للمخالفات الجسيمة المتمثلة في مخالفة اشتراطات الترخيص أو اشتراطات مكافحة العدوى أو وجود أدوية غير مصرح بها معدة للبيع داخل عدد من العيادات الخاصة تم تحريزها بواسطة التفتيش الصيدلى المصاحب للحملة، لافتا أنه تم أيضا أمهال عدد من المنشآت مدد تتراوح بين أسبوع واحد وأسبوعين لتلافى بعض المخالفات توقيت صدور قرارات بالغلق ضدهم .

شارك في الحملة 8 من مفتشي العلاج الحر و10 من التفتيش الصيدلي، وطبيب ومراقب صحي من وحدة التخلص الآمن من النفايات الخطرة.