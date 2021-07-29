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مصرع سائق ونجاة عضو تدريس في حادث تفحم سيارة على طريق الصعيد بالمنيا

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مصرع سائق ونجاة عضو تدريس في حادث تفحم سيارة على طريق الصعيد بالمنيا مصرع سائق ونجاة عضو تدريس في حادث تفحم سيارة على طريق الصعيد بالمنيا

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لقي سائق مصرعه، ونجا عضو هيئة تدريس بكلية الطب بجامعة المنيا، في حادث تفحم سيارة على طريق الصعيد الزراعي أمام مدينة بني مزار.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بتفحم سيارة بطريق4 الصعيد الزراعي أسفل كوبري محور بني مزار.

تسبب الحادث في مصرع «ر، م، 20 سنه»، سائق، وإصابة «م، ت – 58 سنه»، عضو هيئة تدريس بكلية الطب جامعة المنيا، بخلع في الكتف، وحريق سطحي بجانب الوجه.

تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى بني مزار المركزي، والمصاب إلى مستشفى جامعة المنيا.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

المصرى اليوم

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