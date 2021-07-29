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الإمارات تعبر عن دعمها الكامل لتونس

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الإمارات تعبر عن دعمها الكامل لتونس الإمارات تعبر عن دعمها الكامل لتونس

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أعلنت الإمارات، مساء الأربعاء، دعمها الكامل لتونس في مجابهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19.

جاء ذلك وفقا لمكتب وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد على تويتر.

وأكد الوزير الإماراتي عن ثقة ودعم دولة الإمارات الكامل لتونس وتضامنها معها في مجابهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19.

كان الرئيس التونسي، قيس سعيد، اتخذ سلسلة من القرارات الاستثنائية عقب تجميده عمل البرلمان، حيث شن حملة إقالات طالت رئيس التلفزيون الوطني، محمد لسعد الدهاش من منصبه، كما كُلفت عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية مؤقتا.

كما أصدر أمرا رئاسيا ثانيا، بإنشاء قيادة عمليات لإدارة جائحة المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19».

شهدت تونس خلال الأيام القليلة الماضية تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية.

المصرى اليوم

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