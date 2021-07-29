استمرار القوافل الثقافية بقرية أولاد صبور في الدقهلية

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واصلت وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تقديم الأنشطة الثقافية والفنية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى محافظة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث استمرت عروض القافلة الثقافية لليوم الثاني بقرية أولاد صبور بمركز ومدينة المطرية بحضور لفيف من القيادات المحلية والتنفذية، بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة المنصورة الفنون الشعبية بقيادة د. أيمن على، وقدمت عدة تابلوهات راقصة منها رقصات البمبوطية، التحطيب التراثية، والحصاد، تلاها عرض لمواهب بيت ثقافة زكريا الحجاوي بالمطرية، أعقبه أمسية شعرية للشاعر أحمد حوايلة قدم فيها باقة من انتاجه الشعري منها قصائد «أنا الصياد، تعظيم سلام للطب».

واختتمت الفعاليات بمحاضرة بعنوان «دور الفنون والثقافة في بناء الإنسان» حاضرها أحمد غنيم، تناول فيها دور الفن كوسيلة هامة في تكوين وعي الإنسان بالقضايا الهامة الكبرى المتعقلة بالإنسانية أو الوطن أو الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلى بها أو السيئة المراد نبذها، فأغاني وقصص الأطفال على سبيل المثال والرسومات هي الوسيلة التعليمية الأولى التي تتكون منها أفكاره عن الصدق، والوفاء، والرفق بالحيوان، والحب، كما شهدت القافلة الثقافية ورشة فنية لتعليم الرسم والتلوين ومكتبة متنقلة للإطلاع.

نظم قصر ثقافة المنصورة أمسية شعرية شارك فيها مجموعة من كبار شعراء الدقهلية ومنهم محمد عبدالوهاب، محمود الزيات، أيمن عبدالرحيم، محمد عمر، وعبدالله محمد ضيوفاً للمنصة، وقدم الأمسية الشاعر مصباح المهدي.