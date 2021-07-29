طبيب سيراميكا كليوباترا يوضح تفاصيل إصابة صالح جمعة وغيابات الفريق

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قال فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، إن صالح جمعة تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، بدون أي التحامات مع أي لاعب من الفريق المنافس، مشيرًا إلى أنه علم إصابته أثناء تواجده بالملعب.

وأضاف فريد رضوان، في تصريحات تليفزيونية، أن صالح جمعة، مصاب بقطع كامل في وتر أكيلس، وسيخضع للتأهيل لمدة 3 أشهر، على أن يغيب عن الملاعب لمدة تصل لـ6 أشهر، مشيرًا إلى أن اللاعب حزين للإصابة الذي تعرض لها.

وتابع أن شريف دابو أيضًا أصيب بتورم في الكاحل الأيسر، لذلك سيغيب لمدة تقل عن أسبوعين، لكنه لن يلحق بمباراة سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي، موضحًا أن ميدو جابر، سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق، وبالنسبة لشادي حسين، سيكون في الملعب بعد أسبوع على الأكثر.