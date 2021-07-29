أسوان يعلن قائمة مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

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أعلن الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة المدير الفني أحمد مصطفى بيبو، قائمة الفريق لمواجهة النادى الأهلى، مساء الخميس، على ملعب ستاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع 16 من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

وضمت القائمة كل من طلعت الجبلاوي ١، وعمر رضوان ٢٩، وخالد وليد ١٦ لحراسة المرمى.

وتضم: أحمد سالم صافي ٢، محمد خليفة ٤، محمد جابر ٥، محمود شبانة ٦، فادي طلعت ٧، عبدالعزيز موسي ٨، احمد عبدالظاهر ٩، عمرو الحلواني ١٠، أشرف مجدي ١٢، أحمد الالفي ١٤، السيد فريد ١٥، الحسيني سمير١٧، محمد العشري١٩، هيثم الفيل ٢٠، محمد جمال تريكة ٢١، أحمد خالد ٢٢، محمد أسامة نبيه ٢٣، إيمانويل ايجبتور ٢٤، أحمد صغيري ٢٥، سولمون منساة ٢٦، عمرو ناصر ٧٠، احمد بلية.