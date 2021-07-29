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محمد هنيدي عن فيلمه «الإنس والنمس»: «متوتر جدًا وقلقان»

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محمد هنيدي عن فيلمه «الإنس والنمس»: «متوتر جدًا وقلقان» محمد هنيدي عن فيلمه «الإنس والنمس»: «متوتر جدًا وقلقان»

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أعرب الفنان محمد هنيدي عن سعادته الشديدة لعرض فيلمه الجديد «الإنس والنمس»، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي 4 أغسطس المقبل.

وقال هندي خلال اتصال هاتفي، لبرنامج «يحدث في »، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر قناة «أم بى سي مصر»، اليوم الأربعاء: «الفيلم معمول بشكل كويس أوي وكل العناصر والنجوم الكبار الكل تعب عشان الناس تنبسط، فيارب يعجبهم الفيلم».

وأضاف: «متوتر جدًا ومنتظر رد فعل الجمهور على الفيلم، ولكنه قلق صحي إن شاء الله».

وتابع: «الجمهور هو اللي بنفضل نعمل حساب طول ما أحنا شغالين، ولما بيدينا ثقته وحبه يبقى لازم نتعب في الشغل».

وأوضح: «الفيلم به نجوم كبيرة مشاركة مثل الفنانة صابرين ومنه شلبي وعمرو عبدالجليل وسليمان عيد».

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك فيه إلى جانب محمد هنيدي، مجموعة من الفنانين أبرزهم منة شلبي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر، وغيرهم، وهو قصة وإخراج شريف عرفة.

المصرى اليوم

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