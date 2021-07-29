"الأرصاد" ينبّه مكة والمدينة: سُحب رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ للرؤية

★ ★ ★ ★ ★

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثالثة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد استمرار سُحب رعدية ورياح نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المهد وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ02.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة مكة المكرمة سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة والمويه وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس، وتستمر على بحرة وجدة حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس.حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد أمطار