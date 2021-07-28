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وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الفرنسي

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استعرضا أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الفرنسي

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان، وذلك بمقر وزارة الخارجية الفرنسية بالعاصمة باريس.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الفرنسية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق الثنائي فيما يخص العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية، كما تطرق الجانبان إلى ضرورة مواصلة الجهود المشتركة بشأن مكافحة جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة، لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين، من أجل حماية الإنسان ودعم النمو الاقتصادي.

وناقش الجانبان أبرز فرص التعاون الاقتصادي، خاصة في الابتكار والتكنولوجيا وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، كما شدد الجانبان أهمية تشجيع المستثمرين للمساهمة في التنمية المستدامة والمشروعات الضخمة في البلدين الصديقين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الفرنسي

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الفرنسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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