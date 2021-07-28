الأهلي يواصل مفاوضة  "المحمدي" .. والفريق يواجه الملعب التونسي وديًا

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لمدة عام قابل للتمديد بالإضافة إلى راتب سنوي مغرٍ

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي مواجهة وديـة أمام فريق الملعب التونسي، مساء يوم غدٍ الخميس، ضمن معسكره الإعدادي الخارجي في تونس، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

ميدانيًا واصل الفريق تدريباته الإعدادية اليومية، حيث اكتفى الألباني هاسي، بحصة تدريبية مسائية، خلال معسكر الفريق الحالي في مدينة طبرقة التونسية.

وعمد "هاسي" إلى تكثيف الجرعات التكتيكية عندما أقام مناورة على منتصف ملعب التدريبات، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.

وكان الأهلي قد خاض ثلاث وديات في معسكره الحالي، أمام مستقبل الرجيش وأمل حمام سوسة، الصفاقسي ، وتعادل إيجابيًا 2/2 في الأولى، وانتصر في الثانية 2-1، وفاز في الثلاثة بهدف وحيد.

من جهة أخرى كشفت مصادر إعلامية دخول إدارة الأهلي في مفاوضات مع الظهير الدولي المصري أحمد المحمدي، للتعاقد معه .

وأشارت المصادر إلى أن العرض المقدم من الأهلي للمحمدي مدته عام قابل للتمديد لآخر، بالإضافة إلى راتب سنوي مغرٍ.

ويفاضل المحمدي بين عرض الأهلي وعروض إنجليزية وخليجية، على أن يحسم مصيره خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن المحمدي (33 عامًا) غير متعاقد مع أي نادٍ في الوقت الحالي، بعد إعلان رحيله عن أستون فيلا الإنجليزي.