مستشار المفتي: زيارة الأضرحة ليست محرمة فقهيًا.. وحرميتها جديدة على مجتمعنا

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قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن زيارة الأضرحة ليست محرمة فقهيًّا، منوها بأن حرمة زيارة الأضرحة جديدة على المجتمع المصري.

وأضاف «عاشور» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن الشخصية المصرية تربت متشبعة بالدين، ولا تخالف الشريعة الإسلامية.

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أن إنشاء الأضرحة له مواصفات معينة، ويأتي ذلك بالتعاون والتنسيق مع مشيخة الطرق الصوفية، مشيرًا إلى أن أحد المتشددين كان يزور الأضرحة في الخفاء، ثم يمنع أنصاره من ذلك في العلن، لافتاً إلى أنه طلب من هذا المتشدد أن يوضح لأنصاره أن المسألة اختلف عليها الفقهاء، ولكن ليس بها حرمانية.