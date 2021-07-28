لماذا لا يبدو مستقبل أوديجارد واضحًا مع ريال مدريد

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كان مارتن أوديجارد هو أحد الآمال العظيمة لريال مدريد في البحث عن تغيير كبير كان متوقعًا في صفوف الفريق منذ موسمين، ولم ينته النادي من الوصول إلى شكله النهائي.

أثارت عودة النرويجي هذا الصيف الحماس بين جماهير ريال مدريد بحثًا عن وجوه جديدة وإطلالات جديدة في مرحلة يندر فيها التعاقدات باستثناء (دافيد) ألابا.

لكن بعد ثلاثة أسابيع فقط من بدء مشروع أنشيلوتي، هناك بالفعل بعض الشكوك حول استمرارية صانع الألعاب النرويجي، كما أوضحت صحيفة ماركا.

على الرغم من وداع اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأرسنال، مبديًا امتنانه للنادي اللندني، إلا أنه لا يستبعد، كما ذكرت كادينا سير، العودة حتى إلى لندن، حيث أبدى أرسنال رغبته دائمًا في عدم خسارة اللاعب سواء من خلال مدربه ميكيل أرتيتا أو من خلال إدارة النادي.

مجرد حقيقة أن اللاعب ليس واضحًا بشأن مستقبله في مدريد مفاجأة بالفعل. رحيل زيدان، الذي اختاره في بداية الموسم الماضي، ثم نقله لاحقًا إلى مقاعد البدلاء، ثم وصول أنشيلوتي الذي فتح الطريق أمام محاولة جديدة للاستقرار بالنادي الأبيض. فكرة النادي هي أن اللاعب سيحصل أخيرًا على مكان في التشكيلة الأساسية وسيكون واحدًا من عناصر الجيل الجديد في الفريق، لكن الأمر ليس واضحًا الآن.

في السوق الشتوية الماضية، حزم اللاعب حقائبه بسرعة ورحل، زاعمًا أنه لم يكن لديه فرصة اللعب تحت قيادة زيدان، في قرار متسرع إلى حد ما بالنسبة للكثيرين نظرًا للإصابات التي لا تُحصى التي تعرض لها الفريق والتي كانت ستفتح له فرصة كبيرة لو كان استمر.

الحقيقة هي أنه بعد ثلاث مباريات ودية، كانت الأخيرة بالفعل أكثر جدية ضد رينجرز والتي لم يتألق فيها النرويجي كثيرًا، فإن موقف أوديجارد لم يتغير كثيرًا مقارنة بالموسم الماضي. قام مودريتش بتجديد عام آخر، كما سيتبعه كروس، والذي أوضح بالفعل أنه يأمل في إكمال موسمين آخرين على الأقل في النادي قبل الاعتزال، وسيتبعهما إيسكو، الذي أشاد به أنشيلوتي بالفعل إلى جانب بقية اللاعبين القدامى.

من ناحية أخرى، فإن الوضع الاقتصادي (المالي) الذي يعيشه ريال مدريد وكرة القدم بشكل عام سيعني أن معظم أعضاء الفريق ممكن بيعهم في السوق الصيفية الحالية. والنرويجي لاعب مطلوب. أرسنال هو أول من عرض صفقة انتقال على الفريق المدريدي الأبيض في نهاية الموسم الماضي بعد انتهاء إعارة اللاعب مع الجانرز، لكن ريال مدريد لم يستمع وقتها لعرض النادي الإنجليزي لأن الخطة بالفعل في الميرنجي كانت المراهنة على دور أوديجارد مع الفريق في موسم 2021/2022، وهو اللاعب الذي وصل إلى مدريد بعمر 16 عامًا فقط والذي غادر في أكثر من مناسبة على سبيل الإعارة لكل من: أرسنال، ريال سوسيداد، فيتيس وهيرينفين، بالإضافة إلى ظهوره الأول للنادي الأبيض في كاستيا (الفريق الثاني) تحت قيادة زيدان.