أخبار عاجلة

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك» -
إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
«الصحة»: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
متحدث «طالبان»: الحركة ترغب في بناء علاقات مع المجتمع الدولي -
محافظ أسوان يوجه بالتدخل السريع لحماية سيدة بلا مأوى -
وزير الرياضة: مصر جاهزة لتقديم ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

يتعاقد مع المدرب اليوناني فانجيليس لقيادة فريق السلة

Print
الزمالك يتعاقد مع المدرب اليوناني فانجيليس لقيادة فريق السلة يتعاقد مع المدرب اليوناني فانجيليس لقيادة فريق السلة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعاقدت إدارة نادي مع اليوناني فانجيليس أنجيلو لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة السلة خلال الموسم المقبل.

وأورد الموقع الرسمي للفارس الأبيض «نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب في التعاقد مع اليوناني فانجيلس أنجيلو لقيادة الفريق الأول لكرة السلة في الموسم المقبل».

وسيباشر صاحب الـ58 عاماً مهمته خلال الأيام المقبلة بعقد يمتد لموسم واحد فقط.

وبحسب موقع الزمالك فإن المدرب الجديد بدأ رحلته التدريبية في موسم 1996، وتولى تدريب العديد من الفرق، ومنها دينامو موسكو وأولمبياكوس وبروميثياس باتراس بي سي وأنادولوا أفيس التركي، وكانت آخر محطاته التدريبية فريق أيك أثينا اليوناني والذي حصد معه المركز الرابع بدوري الموسم الماضي.

كما حقق العديد من الانجازات والتتويجات ياتي في مقدمتها كأس أوروبا في 2006 وكأس اليونان في 2011 وبطل اليوروليج في 2012، وبطل الدوري اليوناني في 2012.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يضم محمود أشرف حلمي لموسمين

الزمالك يضم محمود أشرف حلمي لموسمين

يد الزمالك 2004 يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد

يد الزمالك 2004 يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد

مرتبط يد الزمالك 2002 يواصل استعداداته للموسم الجديد

مرتبط يد الزمالك 2002 يواصل استعداداته للموسم الجديد

سيدات يد الزمالك يواصلن تدريباتهن استعدادا للموسم الجديد

سيدات يد الزمالك يواصلن تدريباتهن استعدادا للموسم الجديد