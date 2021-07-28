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تعاقدت إدارة نادي الزمالك مع اليوناني فانجيليس أنجيلو لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة السلة خلال الموسم المقبل.

وأورد الموقع الرسمي للفارس الأبيض «نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب في التعاقد مع اليوناني فانجيلس أنجيلو لقيادة الفريق الأول لكرة السلة في الموسم المقبل».

وسيباشر صاحب الـ58 عاماً مهمته خلال الأيام المقبلة بعقد يمتد لموسم واحد فقط.

وبحسب موقع الزمالك فإن المدرب الجديد بدأ رحلته التدريبية في موسم 1996، وتولى تدريب العديد من الفرق، ومنها دينامو موسكو وأولمبياكوس وبروميثياس باتراس بي سي وأنادولوا أفيس التركي، وكانت آخر محطاته التدريبية فريق أيك أثينا اليوناني والذي حصد معه المركز الرابع بدوري الموسم الماضي.

كما حقق العديد من الانجازات والتتويجات ياتي في مقدمتها كأس أوروبا في 2006 وكأس اليونان في 2011 وبطل اليوروليج في 2012، وبطل الدوري اليوناني في 2012.