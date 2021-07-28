أخبار عاجلة

إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
«الصحة»: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
متحدث «طالبان»: الحركة ترغب في بناء علاقات مع المجتمع الدولي -
محافظ أسوان يوجه بالتدخل السريع لحماية سيدة بلا مأوى -
وزير الرياضة: مصر جاهزة لتقديم ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب -
املأ ما هو فارغ..!! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أحمد موسى: إثيوبيا مهددة بالمجاعة والمجازر بعد قطع الطرق مع جيبوتي

Print
أحمد موسى: إثيوبيا مهددة بالمجاعة والمجازر بعد قطع الطرق مع جيبوتي أحمد موسى: إثيوبيا مهددة بالمجاعة والمجازر بعد قطع الطرق مع جيبوتي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا تشهد مذابح بحق مئات المدنيين ترتكبها قوات آبي أحمد منذ نوفمبر الماضي.

وأضاف «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن «المواطنين في إثيوبيا ردوا على جرائم آبي أحمد بقطع الطريق البري وخط السكك الحديدية الواصل بين جيبوتي وإثيوبيا الذي يصل منه السلع إلى أديس أبابا الذي يعرضها للاختناق»، مؤكدًا أن «خطوط الاتصال أصبحت مقطوعة مع العالم الخارجي».

وتابع: «استمرار قطع خطوط الاتصال قد يؤدي إلى حدوث مجاعة وارتكاب مجازر».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة

إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة

لاختصار المسافة.. الداخلية تضبط سيارة تسير فوق رصيف المشاة بالإسكندرية

لاختصار المسافة.. الداخلية تضبط سيارة تسير فوق رصيف المشاة بالإسكندرية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو اشتعال النيران في قطار البدرشين

الداخلية تكشف حقيقة فيديو اشتعال النيران في قطار البدرشين