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«وقوف في الممنوع وغير مرخصة».. التحفظ على سيارة حمو بيكا بالإسكندرية (صور)

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تحفظت إدارة مرور الإسكندرية، مساء الأربعاء، على سيارة مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا.

كان النقيب شاهر قمرة بإدارة مرور الإسكندرية لاحظ وقوف إحدى السيارات بجانب الطريق بشارع فؤاد بمنطقة وسط البلد، وقام بكلبشتها بسبب مخالفتها.

وحضر حمو بيكا، فطلب منه الضابط رخصة تسيير السيارة فأخبره بأنها ليست موجودة، فأوضح له الضابط أنه ارتكب مخالفة الوقوف في الممنوع بمكان غير مخصص للانتظار، وقيادة سيارة دون ترخيص فضلًا عن تفييم الزجاج وتغيير معالم السيارة وشكلها الجوهري.

وعلى الفور تم عرض الواقعة على اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، الذي وجه اللواء أمجد أنور، مدير إدارة المرور، بالتحفظ على السيارة، وإيداعها في مكان التحفظ على السيارات المخالفة «الحضانة»، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وقوف فى الممنوع وبدون ترخيص.. مرور الاسكندرية يتحفظ على سيارة حمو بيكا( صور)
وقوف فى الممنوع وبدون ترخيص.. مرور الاسكندرية يتحفظ على سيارة حمو بيكا( صور)
وقوف فى الممنوع وبدون ترخيص.. مرور الاسكندرية يتحفظ على سيارة حمو بيكا( صور)

المصرى اليوم

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