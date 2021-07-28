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تعرف على مواجهات ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020

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تعرف على مواجهات ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 تعرف على مواجهات ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020

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تمكنت 8 منتخبات على رأسهم منتخب من حسم مقاعدها في الدور ربع النهائي لمنافسات كرة القدم ضمن أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ8 من دورة الألعاب الأولمبية يوم السبت المقبل كالتالي:

مصر والبرازيل

سيواجه الفراعنه منافسه البرازيل في صراع البحث عن نصف النهائي والاقتراب من الإنجاز الاولمبي وذلك يوم السبت المقبل عند الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة.

إسبانيا وكوت ديفوار

ستكون مواجهة كلاسيكية بين المدرسة الأفريقية والأوروبية كما حدث في دور المجموعات بين إسبانيا ومنتخب مصر وانتهت بالتعادل السلبي، وستنطلق يوم السبت في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

اليابان ونيوزيلاندا

يبحث أصحاب الأرض عن إنجاز تاريخي وتحقيق ميدالية ولكنهم يصطدمون بطموح وتجربة النيوزيلاندي وذلك عند الساعة الـ11 صباحاً بتوقيت القاهرة يوم السبت.

كوريا الجنوبية والمكسيك

تعتبر مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية هي ختام الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020 حيث ستنطلق الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت.

المصرى اليوم

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