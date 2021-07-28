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سكرتير عام اللجنة الأولمبي يشيد بأداء : «الشناوي رجل مباراة أستراليا»..

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سكرتير عام اللجنة الأولمبي يشيد بأداء المنتخب: «الشناوي رجل مباراة أستراليا».. فيديو سكرتير عام اللجنة الأولمبي يشيد بأداء : «الشناوي رجل مباراة أستراليا»..

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أكد المهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية، أن الفرق الجماعية كانت موفقة وحققت إنجازا كبيرا في طوكيو.

وأضاف العريان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن القرعة لم تخدم الأولمبي لكرة القدم في أولمبياد طوكيو، مشيدا بأداء المنتخب الوطني: «منتخبنا قوي وهو بطل قارة إفريقيا.. برافو عليهم».

وأشار إلى أن الكابتن شوقي غريب وضع خطة في بداية المباريات كانت متحفظة للغاية، لكنه حصد بها نقطة واحدة أمام منتخب إسبانيا ساهمت في تأهل المنتخب الأولمبي اليوم.

وأشاد سكرتير عام اللجنة الأولمبية بحارس المنتخب الوطني محمد الشناوي، مؤكدا أنه كان «رجل المباراة أمام أستراليا وقدم مباراة قوية» لذلك كان تأهل منتخب في طوكيو مستحقا.

ولفت إلى أن المنتخب الوطني من المقرر أن ينتقل إلى ملعب المباراة المرتقبة أمام البرازيل السبت المقبل في منطقة تبعد أكثر من 800 كليومتر عن طوكيو، مضيفا أن المنتخب الأولمبي حال تخطيه مباراة البرازيل سيحقق إنجازا غير مسبوق.

وأردف أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يدعم البعثة الأولمبية في طوكيو بشكل مستمر، مشيرا إلى أن المنتخب المصري بات المنتخب العربي الوحيد الذي يصل لدور الثمانية.

المصرى اليوم

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