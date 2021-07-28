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بعد غياب العرضة الشعبية.. الأطفال يرقصون على أنغام "الشيلات"

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اعتلوا خشبة المسرح وتمايلوا في جنباته معبرين عن فرحتهم وابتهاجهم

بعد غياب العرضة الشعبية.. الأطفال يرقصون على أنغام

رغم محاولات المنع التي قام بها المشرفون على مسرح خيرات الباحة، إلا أن الأطفال اعتلوا خشبته وقدموا رقصات متعددة، والابتسامة تملأ وجوههم معبرين فيه عن فرحتهم بعد أن خلا لهم المسرح كاملاً.

"سبق" وثقت جانباً من تواجدهم على المسرح بعد أن خلا الجو لهم ليحتفلوا بطريقتهم واستغل الأهالي الفرصة لتصويرهم على خشبة المسرح.

وكانت مسرح مهرجان خيرات الباحة قد توقف اليوم عن أي نشاط على خشباته.

بعد غياب العرضة الشعبية.. الأطفال يرقصون على أنغام

بعد غياب العرضة الشعبية.. الأطفال يرقصون على أنغام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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