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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الفوز على دمياط، بخماسية نظيفة، في المباراة الودية التي اقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب النادي بمنطقة سموحة في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك .

أحرز أهداف الاتحاد السكندري كل من محمود رزق، هدفين والسيد سالم هدفين، ومروان النجار .

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك، المقرر لها 6 أغسطس المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى.

يُذكر أن الاتحاد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 10 لقاءات، والهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكهم 32 .