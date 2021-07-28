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الاتحاد السكندري يستعد لمواجهة بخماسية في دمياط

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الاتحاد السكندري يستعد لمواجهة الزمالك بخماسية في دمياط الاتحاد السكندري يستعد لمواجهة بخماسية في دمياط

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الفوز على دمياط، بخماسية نظيفة، في المباراة الودية التي اقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب النادي بمنطقة سموحة في إطار استعدادات الفريق لمواجهة .

أحرز أهداف الاتحاد السكندري كل من محمود رزق، هدفين والسيد سالم هدفين، ومروان النجار .

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك، المقرر لها 6 أغسطس المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى.

يُذكر أن الاتحاد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 10 لقاءات، والهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكهم 32 .

المصرى اليوم

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