«المستضعفون».. سلسلة أفلام ومسلسلات جديدة من إخراج بيتر ميمي

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلن المخرج بيتر ميمي عن خوضه تجربة إخراج مشاريع فنية جديدة في السينما والتليفزيون خلال الفترة القليلة المقبلة.

ونشر «ميمي» عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الأربعاء، البوستر الرسمي لسلسة أعماله الجديدة والتى تحمل اسم «المستضعفون»، وعلق عليه قائلا :«في تلك الليلة توقف الزمن وبدأ كل شيء في الانحراف عن مساره وخرج من أعماق قلبهم شخص آخر».

وتابع قائلًا: «قريبًا حلم جديد، سلسلة أفلام ومسلسلات عربية تقع في عالم مشترك مع دمج الأحداث والشخصيات».

وعلى جانب آخر، ينتظر المخرج بيتر ميمي، طرح فيلمه الجديد “موسى” في مطلع أغسطس الجاري، والفيلم يقدم أول قصة روبوت في السينما العربية من خلال طالب في كلية هندسة يخترع روبوتا ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

وتدور أحداث «موسى» في إطار خيالي، حيث يمر أبطال العمل بظروف تقلب حياتهم رأسًا على عقب، بعد أن يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط.

يشارك في بطولة الفيلم، كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي، وأحمد حاتم، في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).