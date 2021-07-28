أخبار عاجلة

إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
«الصحة»: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
متحدث «طالبان»: الحركة ترغب في بناء علاقات مع المجتمع الدولي -
محافظ أسوان يوجه بالتدخل السريع لحماية سيدة بلا مأوى -
وزير الرياضة: مصر جاهزة لتقديم ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب -
املأ ما هو فارغ..!! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

آية مدني: نسبة تمثيل المرأة في أولمبياد طوكيو وصلت إلى 49%

Print
آية مدني: نسبة تمثيل المرأة في أولمبياد طوكيو وصلت إلى 49% آية مدني: نسبة تمثيل المرأة في أولمبياد طوكيو وصلت إلى 49%

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، اجتماعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس، مع مكتب الأمم المتحدة بطوكيو بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة بمصر.

وتحدثت «مدني» خلال الإجتماع في محور «الاختلاف والتنوع من خلال المساواة بين الجنسين» من خلال الرياضة وبعض المجالات الأخرى، وشاركها في الإجتماع عضوين من اليابان.

وقالت «مدني» خلال الاجتماع إن التحديات التي واجهتها خلال ممارستها للرياضة تمثلت اولا في كونها إمرأة عربية مسلمة من أسرة متوسطة الحال، وأن تشجيع أهلها لها كان له عامل الأثر في قدرتها على تجاوز هذه التحديات، بالإضافة إلى الأزمة التي واجهتها في 2008 بعد قرارها بارتداء الحجاب بالرغم من رفض مدربها وكابتن الفريق ورئيس الاتحاد.

وأضافت أن ما وصلت له حتى الآن من نجاحات كان بسبب قرارها بارتداء الحجاب، وتابعت: «أنا معكم الآن بفضل الحجاب الذي لم يؤثر عليّ سوى بالإيجاب»..

وأشارت إلى الدور الذي تقوم به اللجنة الأولمبية الدولية في تحقيق المساواة بين الجنسين وأنه كان من ضمن أجندة اللجنة الأولمبية الدولية بطوكيو 2020 أن تصل نسبة مشاركة المرأة في الألومبياد بالتساوي مع الرجل،وهو ما تحقق بالفعل حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة إلى 49% وهي نسبة غير مسبوقة.

وقالت إنه أيضًا من ضمن أجندة اللجنة الاهتمام بزيادة تمثيل المرأة في المدربين والبعثات الرسمية، حيث أن نسبة تمثيل المرأة في أولمبياد الماضية «ريو دي جانيرو» في البرازيل 11% بالنسبة للمدربين و29% بالنسبة للإداريين.

وذكرت «مدني» أن تتجه بقوة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في كافة المجالات وليس الرياضة فقط، فقد كانت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 2% في 2012، ثم أرتفعت لتصل إلى 15% في 2015، حتى وصلت إلى نسبة 28% في البرلمان الحالي 2021. وأنها بصفتها نائبة في البرلمان فإنها ستعمل على تغيير اللوائح والقوانين بما يتناسب مع مساعدة المرأة في أن يكون لها تمثيل في كل مجالس الإدارة سواء في الأندية أو الاتحادات الرياضية

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة

إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة

وزير الرياضة: مصر جاهزة لتقديم ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد

وزير الرياضة: مصر جاهزة لتقديم ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد

صدمة.. مصرع العريس والعروسة وشقيقتها بطريق قاعة الأفراح فى البحيرة

صدمة.. مصرع العريس والعروسة وشقيقتها بطريق قاعة الأفراح فى البحيرة

بيج رامي: الفوز بمستر أولمبيا جاء في وقت لم أتوقعه وأتمنى تكراره لإسعاد المصريين

بيج رامي: الفوز بمستر أولمبيا جاء في وقت لم أتوقعه وأتمنى تكراره لإسعاد المصريين