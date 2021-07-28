«+15» والتذكرة تصل لـ2000 جنيه.. شروط وتفاصيل حفل روبي في العلمين الجديدة

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تستعد الفنانة روبي والفنان محمود العسيلي لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الموسيقي، 6 أغسطس المقبل، في مدينة العلمين الجديدة.

واشترطت روبي لحضور حفلها في العلمين الجديدة ألا يقل عمر المشارك عن 15 عاما، وتفتح أبواب الحفل في الخامسة مساء، ويبدأ الحفل في الثامنة مساء.

وجاءت أسعار تذاكر الحفل كالتالي: 500 جنيه لفئة «البلاتنيوم»، وتبدأ فئة الـ«في آي بي» من 1000 جنيه وتنتهي بـ2000 جنيه.

وأثارت روبي جدلا واسعا بسبب شروط حفلها الأول بالساحل الشمالي الذي أقيم يوم 16 يوليو الماضي ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ونشرت روبي حينها صورة تتضمن شروط الحضور: «الحد الأدني لدخول الحفل 25 عاما، للثنائيات فقط (كابلز).. ممنوع ارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية».