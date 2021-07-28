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قيس سعيد : أموال الشعب التونسي يجب أن تعود إليه

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قيس سعيد : أموال الشعب التونسي يجب أن تعود إليه قيس سعيد : أموال الشعب التونسي يجب أن تعود إليه

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استقبل رئيس تونس قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، السيّد سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وجدّد رئيس الدولة التأكيد على احترامه لرجال الأعمال الشرفاء، داعيا، بالمناسبة، تجار الجملة والتفصيل وهياكل التوزيع إلى مواصلة التحلي بالحسّ الوطني الثابت في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها تونس والقيام بواجبهم المقدس تجاه الوطن عبر المبادرة بالتخفيض في الأسعار والابتعاد عن كلّ مظاهر المضاربة والاحتكار.

من جهة أخرى، أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة استرداد الأموال العمومية المنهوبة من الفاسدين بناء على تقرير اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد،

وتطرّق، أيضا، إلى القضايا الجارية في المحاكم، وخاصة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب.

وأشار رئيس الدولة إلى أنه بناء على أمر رئاسي سيصدر لاحقا، ستخصص الأموال المنهوبة التي سيقع استرجاعها لفائدة الجهات المحرومة وفق ترتيب تنازلي لها مع كل من يجنح للصلح من رجال الأعمال المعنيين في إطار الصلح الجزائي الذي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنه.

المصرى اليوم

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