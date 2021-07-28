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بايدن يستقبل زعيمة المعارضة البيلاروسية في البيت الأبيض

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بايدن يستقبل زعيمة المعارضة البيلاروسية في البيت الأبيض بايدن يستقبل زعيمة المعارضة البيلاروسية في البيت الأبيض

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أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، لقاء مع زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفياتلانا تسيخانوسكايا، حيث أبدى دعمه لـ«الديمقراطية وحقوق الإنسان» في بيلاروس.

وقال بايدن، في تغريدة عبر «تويتر»: «تشرفت بلقاء تسيخانوسكايا في البيت الأبيض هذا الصباح. تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب بيلاروس في سعيه من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية».

بدورها، ذكرت تيخانوفسكايا عبر تطبيق «تيليغرام» أنها دعت بايدن إلى «المساعدة في جعل بيلاروس مثالا ناجحا للانتقال بلا عنف إلى الديمقراطية».

وأشارت إلى أن «الثورة البيلاروسية غير مرتبطة بالجيوسياسة»، مضيفة: «هذا خيار ديمقراطي للبيلاروسيين والواجب الأخلاقي للولايات المتحدة يتمثل في دعمنا».

المصرى اليوم

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