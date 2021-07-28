رئيس تونس: ليس هناك أي نية على الإطلاق للتنكيل بأحد أو المساس برجال الأعمال

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قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه «ليس هناك أي نية على الإطلاق للتنكيل بأحد أو المساس برجال الأعمال وخاصة الذين يدفعون الضرائب».

وطالب في كلمة له، مساء الأربعاء، المتورطين في نهب المال العام إلى الجنوح إلى الصلح بدلا من مواجهة السجن، مؤكدًا أنه «يجب أن تعود الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي».

وأكد أن «هناك ضغوط مالية وفي المقابل يوجد من يحظى بقروض وأموال من البنوك ويمتنع عن دفع الضرائب».

وتابع: «هناك أشخاص داخل المجلس النيابي يحتمون بالحصانة من أجل تعطيل إنتاج الفوسفات لتحقيق مصالحهم، ويجب إنهاء التهرب من دفع الضرائب والعودة فورا لعملية استخراج الفوسفات اليوم قبل الغد».