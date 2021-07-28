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إسرائيل تؤكد لفرنسا عدم تجسس شركة «إن إس أو» على هاتف ماكرون

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إسرائيل تؤكد لفرنسا عدم تجسس شركة «إن إس أو» على هاتف ماكرون إسرائيل تؤكد لفرنسا عدم تجسس شركة «إن إس أو» على هاتف ماكرون

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نفت إسرائيل لفرنسا تجسس إحدى شركاتها العاملة بمجال التكنولوجيا على هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك ضمن قضية ذكرت تقارير صحفية أنها شهدت التجسس على شخصيات دولية.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن وزير الدفاع بيني جانتس أكد لنظيرته الفرنسية، فلورنس بارلي، خلال زيارته لباريس، اليوم الأربعاء، أن شركة «إن إس أو» لم تخترق هاتف الرئيس ماكرون أو أي هاتف لأعضاء البرلمان الفرنسي«.

وبحسب القناة، فقد أشار غانتس إلى أن التحقيق متواصل في الموضوع«.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أوفدت اليوم مسؤولين من شعبة مراقبة الصادرات الأمنية إلى مقر شركة «NSO من أجل إجراء فحص حول التحقيق الصحفي الدولي، الذي أشار إلى أن برمجية الشركة، المعروفة باسم»بيغاسوس«، قد استخدمت من قبل دول وأنظمة حكم عدة حول العالم من أجل التجسس على صحفيين ومعارضين وحقوقيين وقادة عدد من الدول.

المصرى اليوم

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