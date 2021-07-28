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جونسون يعلن عن تاريخ رفع الحجر الصحي عن البالغين المطعمين ضد كورونا بالكامل

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جونسون يعلن عن تاريخ رفع الحجر الصحي عن البالغين المطعمين ضد كورونا بالكامل جونسون يعلن عن تاريخ رفع الحجر الصحي عن البالغين المطعمين ضد كورونا بالكامل

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن موعد رفع الحجر الصحي عن البالغين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا هو 16 أغسطس، وذلك بعد مخاوف من إمكانية تأجيله.

وكان الوزراء قد رفضوا الأسبوع الماضي تأكيد الموعد، وقال وزير البيئة جورج يوستيس، إن ذلك كان مجرد «نوع من الدلالة» ويمكن أن تأجيله أو تأخيره.

إلا أن جونسون قال اليوم ردا على سؤال عما إذا كان يمكن تغيير التاريخ إنه ليس لديه أي شك بذلك، مؤكدا أنه «تم تثبيت تاريخ 16 أغسطس لرفع الحجر الصحي».

وعندما يبدأ تطبيق هذا القرار، فإن الأفراد البالغين الذين يتم تحديدهم على أنهم خالطوا شخصا ثبتت إصابته بكوفيد-19، لن يكونوا ملزمين قانونا بالعزل الذاتي. وبدلا من ذلك، ينصح بإجراء اختبار الـPCR وإذا أتت النتيجة إيجابية، فسيكونون ملزمين قانونا بالحجر الصحي وإذا كانت سلبية، يمكنهم ممارسة حياتهم كالمعتاد.

المصرى اليوم

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