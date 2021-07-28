غرق طالب أثناء استحمامه في النيل هربًا من الحر بسوهاج

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لقي طالب مصرعه غرقا في نهر النيل بدائرة مركز البلينا في جنوب محافظة سوهاج، قالت التحقيقات أنه أثناء استحمامه في النهر هربًا من الحر غرق به لعدم إجادته السباحة.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا بورود بلاغ بغرق شخص بنهر النيل بدائرة المركز، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص غرق عمر. خ. أ «18 سنة- طالب» ويقيم بدائرة المركز.

وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفي المركزي، وقرر شقيقه إسلام. خ. أ «21 سنة- طالب» ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيامه وشقيقه المذكور بالإستحمام بالنهر غرق به لعدم إجادته السباحة، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر بالحادث المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.