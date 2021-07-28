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الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف الأعيان المدنية بالسعودية

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الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف الأعيان المدنية بالسعودية الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف الأعيان المدنية بالسعودية
بعد اعتراض مسيَّرتَيْن مفخختَيْن وأربعة صواريخ باليستية باتجاه منطقة جازان

الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف الأعيان المدنية بالسعودية

دانت الإمارات محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة جازان بطائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن وأربعة صواريخ باليستية، اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وفي التفاصيل، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم الأربعاء أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي.

وحثت الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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