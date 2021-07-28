قبل الحكم بإعدامه.. فيديو رسالة مؤثرة من قاضٍ لأب ذبح ابنه

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جريمة ارتكبها أب مصري لأغرب سبب

نشرت وسائل إعلام مصرية اليوم الأربعاء فيديو الرسالة المؤثرة التي قالها قاضي محكمة الجنايات لأب ذبح ابنه بمشرط جراح، وذلك قبل النطق بالحكم بإعدام الأب عقب وصول الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الديار المصرية في القضية.

وقضت محكمة جنايات مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية شمالي مصر اليوم الأربعاء، بإجماع الآراء، بإعدام الأب. وصدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، ومحمود محمد عبد الرازق.

يا محسوب على بني الإنسان.. جئت ما لم يأته الوحش والحيوان

وحسب صحيفة " اليوم السابع"، في بداية الجلسة قال القاضي: "بسم الله الرحمن الرحيم. الأحكام والقرارات. (المتهم) محمود حسن عبد العظيم على – يا محسوب على بني الإنسان جئت ما لم يأته الوحش والطير والحيوان. فبقلب قد من حديد فكرت وقدرت وسعيت وتدبرت وأعددت مشرطًا جراحيًّا ماضيًا في حدته، ونومت ولدك بمنوم، وانتبذت به مكانًا قصيًّا، وأضجعته وذبحته، ومن الذي ذبحت؟ فلذة كبدك وقطعة من روحك.. ما الذي كان يجري في عروقك لو كان دمًا لما ذبحت ثمرة فؤادك؟ ألم يرق له -والمشرط يجري في وزجيه - الحجر الذي بين ضلوعك؟.. ألم تصعق للدم المسفوح الذي هو من دمائك؟ ألم تفقد بعدها صوابك؟.. كلا لأن الإنسان مات في ذاتك.. وإلى الآباء العاقين توجه المحكمة بمناسبة هذه القضية رسالة: أبناؤكم أمانة، هبة ربانية ونعمة عظيمة، أعمِلوا فيهم قول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- "كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته".. واحذروا قوله "كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يعول".

المحكمة لم تجد لك من سبيل للرأفة.. ولا متسع للرحمة

وأضاف القاضي: "ونعود إلى المتهم. إن المحكمة وهي بصدد المداولة لم تجد لك من سبيل للرأفة، ولا متسع للرحمة؛ فمن لم يرحم الناس لا يرحمه القانون الرادع الزاجر.. فما بالنا بمن لم يرحم ابنه؛ ومن هنا كان إجماع آراء أعضاء المحكمة على وجوب القصاص؛ فقد يكون في موتك بهذا القضاء عظة للناس خير من حياتك.. لذلك وبعد أخذ رأي فضية مفتى الجمهورية والمداولة قانونًا.. وامتثالاً لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلى}، وقوله {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون} (صدق الله العظيم) حكمت المحكمة حضوريًّا بإجماع الآراء بمعاقبة محمود حسن عبد العظيم علي بالإعدام ومصادرة المشرط الجراحي المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية".

الجريمة

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم محمود حسن عبد العظيم علي (40 سنة)، مدير مبيعات وتسويق بشركة مقاولات ومقيم بقرية طناح مركز المنصورة، لمحكمة الجنايات، ووجهت له النيابة بعد التحقيقات وتحريات المباحث تهمة قتل ابنه الطفل أدهم 13 سنة عمدًا مع سبق الإصرار.

التفاصيل

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم اختمرت في ذهنه نية التخلص من نجله، وأعد لذلك السيارة رقم (د ج و ۸۳۳۹) التي استأجرها لهذا الغرض، وقام باصطحابه بداخلها بعيدًا عن أعين أبناء المنطقة، وأعطى له قرصًا منومًا حتى استغرق في النوم، وقام بشراء مشرط طبي، وذبحه، ثم ادعى خطفه. كما وجهت له النيابة تهمة إحراز مشرط جراحي دون مسوغ قانوني. وطالب محامي المتهم بعرضه على مستشفى الأمراض العقلية للتأكد من سلامة قواه العقلية.

القتل لأغرب سبب

وكانت مباحث الدقهلية قد كشفت لغز العثور على طفل مذبوح، وتبين أن وراء ذبح الطفل وإلقائه في منطقة زراعية بناحية قرية "ديبو عوام"، والده الذي اعترف وقتها بتفاصيل الجريمة، وعللها بشقاوته وتكرار مشاكله، سواء في المدرسة أو في الشارع؛ لأنه يعاني فرط الحركة وكهرباء زائدة بالمخ.

لماذا حامت الشكوك حول الأب؟

وتوصل فريق البحث الأمني في الواقعة إلى أن والد الطفل أدلى بمعلومات خاطئة في البلاغ عن الواقعة، ومعلومات متضاربة؛ ما جعل الشكوك تحوم حوله، إلى أن تبيّن أن والد الطفل وراء ارتكاب الواقعة، وأنه اشترى مشرطًا طبيًّا من صيدلية، وذبح ابنه به، وهو ما أكده تقرير الطبيب الشرعي؛ فأحالته النيابة محبوسًا للمحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.