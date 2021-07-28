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20 سيارة «ميني باص» منحة أمريكية لمحافظة شمال سيناء

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20 سيارة «ميني باص» منحة أمريكية لمحافظة شمال سيناء 20 سيارة «ميني باص» منحة أمريكية لمحافظة شمال سيناء

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قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت عدد 20 ميني باص إلى المحافظة، لتشغيلها في منطقة وسط سيناء.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته لدراسة تشغيل الميني باصات، بحضور أسامه عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، محمد السيد، مدير الشؤون المالية بالديوان العام، على سليمان، مدير الشؤون القانونية، دعاء محمد، مدير إدارة تنمية القرية، على إنشاء كيان لتشغيل الميني باصات.

وأشار المحافظ إلى وضع خطوط السير الخاصة بالميني باصات لصالح المدرسين والطلبة والمواطنين، حيث سيتم ركوب الطلبة مجانًا في جميع خطوط السير، وتخفيض تعريفة الركوب للمدرسين بنسبة 50 % من التعريفة الرسمية و40% نسبة التخفيض للمواطنين.

لفت المحافظ إلى انشاء كيان لتشغيل الميني باصات على ان يكون مقره مدينة الحسنة، وتعيين مدير تنفيذي له وتزويده بعدد من السائقين والفنيين«ميكانيكي-كهربائي» والإداريين والمحصلين.

قال المحافظ أن خطوط السير ستكون «الحسنة/القسيمة»، «الحسنة/الجفجافة»، «العريش/الحسنة»،«الحسنة /العريش»،«العريش/نخل»،«نخل/العريش»، «العريش/أم شيحان»، «العريش/الشيخ زويد»، «العريش الروضة»، «الروضة/العريش».

المصرى اليوم

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