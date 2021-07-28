استشاري: صحة مريض السمنة بعد التحويل المصغر أفضل من الطبيعي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة بجامعة عين شمس، أن مريض السمنة بعد إجراء العملية يكون بصحة جيدة، ويتناول ما يشاء من الطعام، ولا يتناول الفيتامينات، ويستطيع الحياة بشكل أفضل من العادي، معقبًا: «الشخص العادي لو أكل حلويات وسكريات هيكون عرضة للإصابة بالأمراض، ولكن مريض السمة الذي أجرى عملية التحويل المصغر محمي من هذه الأمراض».

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن مريض السمنة بعد إجراء عملية التحويل المصغر يستطيع تعويض القيمة الغذائية من خلال تناول الطعام، أما عمليات التحويل القديمة، فلم يكن المريض يستطيع تناول الطعام بشكل جيد، ولذلك كان يتناول الفيتامينات.

ولفت إلى أن مريض السمنة بعد إجراء عملية التحويل المصغر الجديدة، لا يعاني من نقص فيتامينات أو قيء، ولا تؤثر على حياته الشخصية