زوار "خيرات الباحة" يتفاجؤون بإيقاف فعاليات المسرح والعرضة

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منظمو المهرجان لم يكشفوا عن الأسباب وسط مخاوف من استمرار المنع

تفاجأ زوار مهرجان خيرات الباحة مساء اليوم بإيقاف فعاليات المهرجان المتمثلة في المسرح والألعاب التي تقام عليه بعد أن احتشد عشرات العشرات من الزوار والمصطافين، والذين اكتفوا بالاستماع للشيلات الوطنية دون صعود أي شخص على المسرح ومن ثم مغادرة المهرجان، وبدأت الكراسي شبه خالية من الزوار بعد أن تأكد لديهم عدم إقامة فعاليات المسرح.

وقال العم سعدي بن صالح وهو أكبر زائر للمهرجان: حضرت أمس فعاليات المسرح، واستمتعت كثيراً وشاركت بالعرضة الشعبية، إلا أنني تفاجأت اليوم عند الحضور بمنعنا من العرضة، حتى ونحن خارج المسرح بالقرب من الكراسي، ونتمنى ألا يستمر إيقافه فهو روح المهرجان.

ولم يكشف منظمو المهرجان عن الأسباب في إيقاف فعاليات المسرح، فيما تبذل جهود لإعادة تشغيله الأيام القادمة.