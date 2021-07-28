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السيطرة على حريق مصنع المنسوجات بشبرا الخيمة دون وقوع أي إصابات (صور)

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تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع في شركة للجوارب والمنسوجات بشارع السلام في عزبة الجوهري أمام كوبري الخشب بشبرا الخيمة، وجارتبريد موقع الحريق.

وقال مصدر أمني بالقليوبية في تصريحات صحفية، إن الحريق اندلع في الدور الأرضي والأول علوي ونتج عنه التهام جميع محتويات الشركة، ولا يوجد خسائر في الأرواح، مشيرًا إلى أنه لا يزال العمل جاريًا لإخماد الحريق ووجود سيارات إسعاف في موقع الحريق وتم الدفع ب5 سيارت إطفاء وجاري حصر حجم الخسائر.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع «منسوجات»، بشارع السلام في عزبة الجوهري أمام كوبري الخشب بشبرا الخيمة.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، والدفع بثلاث سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة تبين أن المصنع مكون من 3 طوابق، ولا توجد أي إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

السيطرة على حريق نشب في مصنع منسوجات بشبرا الخيمة
السيطرة على حريق نشب في مصنع منسوجات بشبرا الخيمة
السيطرة على حريق نشب في مصنع منسوجات بشبرا الخيمة
السيطرة على حريق نشب في مصنع منسوجات بشبرا الخيمة

المصرى اليوم

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