«تنفيذي الأقصر»: اختيار الطود مدينة متميزة في تجربة تطهير المجاري المائية

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عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الأربعاء، جلسة المجلس التنفيذي رقم (4) لعام 2021.، وتم خلال الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالصحة والتعليم والمرور وتبطين الترع والمشروعات التنموية وتطوير المرافق، ووافق اعضاء المجلس خلال الجلسة على اختيار مدينة الطود كمدينة متميزة في تنفيذ تجربة ازالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية.

كما تمت الموافقة على نقل تبعية مبني الوحدة المحلية القديم لقرية العديسات بمدينة الطود من المحافظة إلى هيئة الرعاية الصحية بشرط استيفاء الاجراءات القانونية اللازمة، وذلك لاستغلال المبني كمركز طبي لخدمة اهالي الطود البلدان المجاورة.

وأثناء الجلسة تمت الموافقة على المذكرة المقدمة من مدينة القرنة لطلب تعديل قرار تخصيص قطعة ارض بحوض الجامع بزمام ناحية الاقالتة لانشاء مكتب بريد مطور، وبحث ودراسة تخصيص قطعة ارض بمساحة 400 متر بالقرنة الجديدة لانشاء مركز خدمة عملاء وشبكة ولوحة توزيع كهرباء وبحث المذكرة المقدمة من شركة مياه الشرب لتخصيص ارض بمدينة البياضية لتوسعة محطة مياه البغدادي لتصبح بطاقة 5 الاف متر مكعب يومياً.

كما وافق المجلس على المذكرة المقدمة من مديرية الشباب والرياضة بالاقصر بشأن انشاء ملعب خماسي بنادي الحميدات شرق بقرية باويل بمدينة اسنا.. كما تم خلال الجلسة استعراض خطة ادارة مرور الاقصر لترخيص مركبات «التوك توك» والسيارات الـ «فان 7 راكب» وعرض مقترح استبدال السيارات الكبود القديمة والمتهالكة التي تعمل في قري عدد من المراكز بسيارات حديثة بأسعار مناسبة من خلال المبادرات الرئاسية.

وتطرق المجلس التنفيذي إلى عدد من الموضوعات الخاصة بتوصيات لجنة استرداد اراضي الدولة ومناقشة انجازات وحدة السكان بالمحافظة وخطة عمل فرع الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار بالأقصر.

شهد الاجتماع محمد عبدالقادر نائب المحافظ ومحمد عبدالفتاح سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور عماد أبوالعزايم السكرتير المساعد والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات والمديريات ووكلاء الوزارات بالمحافظة.