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موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أسوان

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موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أسوان موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أسوان

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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن قائمته التي تضم 21 لاعباً لمواجهة أسوان الخميس المقبل، في إطار مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

وجاء القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.
خط الدفاع: محمود وحيد، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، بدر بانون.
خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، محمود كهربا، حسين الشحات، أليو ديانج.
خط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، والتر بواليا، جونيور أجايي.

وكانت لجنة الحكام قد أعلنت عن طاقم تحكيم مواجهة الاهلي وأسوان حيث سيتواجد محمد عادل كحكم ساحة وسيعاونه كلاً من أحمد توفيق ورضا جبر كحاملين للراية بالإضافة إلى عمرو جلال كحكم رابع.

المصرى اليوم

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