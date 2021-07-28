في بيان رسمي..أسوان يعلن إذاعة مباراة الأهلي

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اصدر مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، بيانًا رسميًا يعلن فيه إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع الأهلي، وذلك انتهاء الأزمة مع الشركة الراعية لحقوق بث مباريات الدوري، بشأن المستحقات المالية الخاصة بنادي زهرة الجنوب.

ويلتقي أسوان مع الأهلي، غدًا الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء نص البيان على النحو التالي:-

يؤكد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضي برئاسة اللواء/ أحمد سليمان بأن الاتصالات المكثفة التي أجريت خلال اليومين الماضيين بين نادى أسوان ومسؤولي الشركة الراعية لحقوق البث (بريزينتيشن) قد شهدت تفاعلا وتجاوبا ملموسا من المسئولين عن الشركة الراعية وتفهما وتقديرا لظروف الأزمة المالية الصعبة التي يمر بها نادى أسوان حاليا مما أدى إلى التوصل لإجراءات إيجابية اتخذتها الشركة لدعم نادى أسوان تضمنت:

1- سداد الشركة لجزء من مستحقات النادي المالية.

2- الشركة عدة إجراءات إدارية ومالية تساهم في سداد الالتزامات المالية العاجلة على نادى أسوان خلال أزمته المالية.

3- الاتفاق على جدولة باقي المستحقات خلال الفترة المتبقية من موسم 2020/2021.

«ونظرا لهذه التطورات الإيجابية يتقدم مجلس إدارة نادى أسوان الرياضي بالشكر والتقدير للمسئولين عن الشركة الراعية لحقوق البث لتجاوبهم السريع مع مطالبة نادى أسوان بمستحقاته وتقدير موقفة مما يؤكد عمق الشراكة والدور الداعم للشركة الراعية لحقوق الأندية الجماهيرية».

«ويطمئن نادى أسوان جماهيره بأن مباراة أسوان والأهلي مساء الخميس 29/7/2021 مذاعة فضائيا طبقا للتعاقد بين نادى أسوان والشركة الراعية لحقوق البث».