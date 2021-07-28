أهالي طنطا يستقبلون وفد «محلية النواب» بـ«الزغاريد والأغاني الوطنية»

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استقبل أهالي محافظة الغربية، الأربعاء، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الذي تفقد ميدان السيد البدوى بطنطا بالزغاريد وسط ترحاب كبير، وتشغيل الأغاني الوطنية.

وتفقد الوفد البرلمانى الذي بدأ زيارته إلى محافظة الغربية صباح اليوم، أعمال تطوير ميدان السيد البدوي، وشارع السكة الجديدة، وتطوير ميدان محطة السكة الحديد بطنطا.

كما تفقد وفد النواب أعمال تطوير كورنيش طنطا الجديد، ومنطقة أوحافا بعد تطويرها والتي كانت من المناطق العشوائية، وأيضا تفقد الوفد أعمال إنشاء المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة بطنطا.

رافق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الوفد البرلماني للجنة الإدارة المحلية، في جولتهم .

وأكد محافظ الغربية خلال لقائه مع وفد لجنة الإدارة المحلية بديوان عام المحافظة صباح اليوم، أن حجم الاستثمارات في الغربية 507 مليون جنيه، للعام المالي الجاري 2021/2022، من الباب السادس، وكانت العام السابق 505 مليون، تم صرف منها 500 مليون جنيه.

وقال «رحمى» إنه تم تقسيم المشروعات إلى مشروعات خدمية، تشمل توسعات محطة الصرف الصحي والصناعي بتكلفة 150 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه الملاحة بتكلفة 120 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحي دبلشان بتكلفة 70 مليون، ومحطة محولات كهرباء طنطا بتكلفة 294 مليون جنيه، والمجزر النصف آلي بقرية شبشير بطنطا بتكلفة 40 مليون جنيه، وتطوير محور شارع الإسكندرية بحي أول طنطا بتكلفة 40 مليون جنيه، ومشروع تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا بتكلفة 122 مليون جنيه.

وأشار المحافظ، إلى انشاء مشروع كوبري مشاه بسلالم كهربائية بتكلفة 9 مليون، وتتفيذ مشروعات ساحات انتظار