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مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للحد من مخاطر الفيضان بـ«حوض بحر الجبل» بجنوب السودان

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مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للحد من مخاطر الفيضان بـ«حوض بحر الجبل» بجنوب السودان مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للحد من مخاطر الفيضان بـ«حوض بحر الجبل» بجنوب السودان

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شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جنوب السودان، في مقر مجلس الوزراء، وفي ختام أعمال الدورة الأولي للجنة العليا المشتركة بين البلدين، الأربعاء، التوقيع على وثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: تضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن مشروع دراسة الحد من مخاطر الفيضان بـ«حوض بحر الجبل» في جنوب السودان، والتي وقعها الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، و«مناوا بيتر» وزير الري والموارد المائية بجنوب السودان، ومذكرة تفاهم أخرى حول تنمية التجارة والصناعة بين البلدين، والتي وقعتها نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و«كول إثيان» وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان.

ووقع الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور «جيمس واني إيجا»، في نهاية الجلسة الختامية، على محضر اجتماعات الدورة الأولي للجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة، والذي يتضمن تفاصيل ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.

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