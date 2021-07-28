مهرجان فينيسيا يستقبل العرض الأول لـ«أميرة» في سبتمبر

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اختارت إدارة الدورة الـ 78 من مهرجان فينيسيا السينمائى فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب للمنافسة في مسابقة «آفاق»، ليشهد من خلالها الفيلم عرضه العالمي الأول، ويقام المهرجان خلال الفترة من 1 وحتى 11 سبتمبر المقبل.

ويُعد «أميرة» ثالث أفلام «دياب» كمخرج بعد فيلمى «٦٧٨» إنتاج 2010، و«اشتباك» إنتاج 2016، والذى فاز بأكثر من 30 جائزة دولية، ويتناول فيلم «أميرة» قصة تدور أحداثها في فلسطين، ليصبح أول فيلم فلسطينى يقوم بإخراجه مصري.

«أميرة» يتناول قصة مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منى والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

ويضم فريق عمل الفيلم عددًا كبيرًا من النجوم العرب، في مقدمتهم صبا مبارك وعلى سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً في دور «أميرة»، وقيس ناشف ووليد زعيتر، وهو من مونتاج أحمد حافظ الذي سبق له التعاون مع دياب في فيلم «اشتباك»، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.