مسرحيات مستوحاة من أشهر الروايات والنصوص.. «أبوالفنون» يعود إلى أحضان الأدب

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دائما ما يستند المسرح منذ انطلاقاته إلى الروايات والنصوص الأدبية الشهيرة التى يعاد تقديمها من وقت لآخر، بأبطال ومعالجة جديدة، وتشهد الفترة الحالية والمقبلة عددا من العروض المسرحية التى انطلقت أو يجرى التجهيز لانطلاقها فى حين تعتمد على نصوص شهيرة، ومنها نصوص وروايات لكبار الأدباء والكتاب، منهم نجيب محفوظ وبيرم التونسى وأنطوان تشيكوف وفيكتور هوجو.

ويستعد العرض المسرحى «ليلتكم سعيدة» من إنتاج فرقة المسرح القومى بالبيت الفنى للمسرح للعودة مرة أخرى للجمهور ابتداء من اليوم- الخميس- يومياً عدا الأربعاء على خشبة المسرح القومى فى التاسعة مساء.

العرض تم تقديمه العام الماضى ضمن مبادرة «اضحك - فكر - اعرف» التى قدمتها فرقة مسرح «المواجهة والتجوال» مع فرقة المسرح القومى بالبيت الفنى للمسرح لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تمت مسرحتها للكاتب الروسى الشهير أنطون تشيكوف، فى إطار مبادرة «خليك فى البيت - المسرح بين إيديك»، والتى قدمتها وزارة الثقافة على قناتها على موقع «يوتيوب»، حيث كان العرض من أعلى العروض مشاهدة على القناة.

جانب من العروض المسرحية

وعلى مسرح «الطليعة» تقدم مسرحية «سيدة الفجر» وسط حضور جماهيرى كبير، إذ يرفع العرض منذ افتتاحه ثانى أيام العيد لافتة «كامل العدد» يوميا، على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة.

وأشادت به أيضا الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لافتة إلى الأداء الراقى للممثلين والمستوى المتميز للعمل، مشيرة إلى أنه يؤكد قدرة المسرح المصرى على العطاء والريادة، وقدرة الشباب على نقل الأعمال العالمية للجمهور المصرى ببراعة وإتقان.

العرض المأخوذ عن نص الكاتب الإسبانى أليخاندرو كاسونا، وأخرجه أسامة رؤوف، تدور أحداثه فى إطار من الغموض حول سيدة غريبة تزور قرية فى إحدى الليالى، وتؤدى زيارتها إلى تحول كبير فى حياة أهل القرية، وتتوالى الأحداث، ويشارك فى بطولته نشوى إسماعيل، مى رضا، مجدى شكرى، بدور، وفاء عبده، خالد يوسف، مصطفى عبدالفتاح، راندا جمال، عادل سمير توفيق، موسيقى هانى شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود.

جانب من العروض المسرحية

وتتواصل بروفات العرض المسرحى «أحدب نوتردام» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفنى للمسرح، والتى شاركت بالحضور فيها ومتابعتها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، هذا الأسبوع بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، والمخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة، وكان فى استقبالهم الفنان ناصر عبدالمنعم، مخرج العرض، وفريق عمل العرض، وأشادت «عبدالدايم» بالنشاط الكبير الذى يشهده المسرح، مشددة على دعم وزارة الثقافة الكامل للفنانين والمبدعين.

عرض «أحدب نوتردام» تجرى بروفاته استعدادا لافتتاحه نهاية أغسطس المقبل، وهو عن رواية «أحدب نوتردام» للكاتب العالمى فيكتور هوجو، ترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نورالدين، أشعار طارق على، موسيقى وألحان كريم عرفة، استعراضات كريمة بدير، ديكور حمدى عطية، أزياء نعيمة عجمى، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم.

جانب من العروض المسرحية

وعن رائعة أديب نوبل نجيب محفوظ «زقاق المدق» يجرى التجهيز لمسرحية بالاسم نفسه، والتى سبق تقديمها فى فيلم شهير لعبت بطولته شادية وصلاح قابيل وحسن يوسف، كما قدم فى السينما المكسيكية فى فيلم «لعبت» بطولته النجمة سلمى حايك، ويستعد البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية لتقديم مسرحية «زقاق المدق» برؤية درامية وأشعار محمد الصواف وإخراج واستعراضات عادل عبده، وتعرض خلال النصف الثانى من شهر أغسطس على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية.

وتقدم المسرحية برؤية عصرية للعلاقات الإنسانية المتشابكة والصراع بين الطموح والرضا والعاطفة والعقل والكرامة والحب فى إطار كوميدى غنائى استعراضى مع الاستعانة بكل التقنيات الحديثة وأساليب الإبهار العالمية.

ويلعب بطولة المسرحية دنيا عبدالعزيز، محسن محيى الدين، أمل رزق، نهال عنبر، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، وهى من تصميم ديكور محمد الغرباوى، ملابس وأزياء مروة عودة، موسيقى وألحان أحمد محيى، توزيع موسيقى ديفيد داوود، إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة صلاح لبيب.

جانب من العروض المسرحية

وعن رائعة بيرم التونسى والملحن أحمد صدقى، يستعد النجم الكبير يحيى الفخرانى لعرض مسرحيته الجديدة «ياما فى الجراب يا حاوى» والتى من المقرر لها أن تنطلق يوم ١٧ أغسطس المقبل على المسرح الكبير لمكتبة الإسكندرية ولمدة خمس ليال حتى ٢٢ أغسطس، وتعود بعدها أسرة العمل استعدادا لانطلاق عروض القاهرة يوم ٢٦ أغسطس على أحد المسارح الخاصة بالتجمع الخامس.

مسرحية «ياما فى الجراب يا حاوى» إخراج مجدى الهوارى، وأشرف عليها فنيا محمد هانى، ويشارك فى بطولتها الفنان إياد نصار والمطربون محمد الشرنوبى وكارمن سليمان، إلى جانب الفنان شريف دسوقى، وفنانى المسرح سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلى ورضا إدريس ولبنى ونس وعلاء قوقة، وتدور أحداث المسرحية فى أجواء «ألف ليلة وليلة» الساحرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدى الغنائى، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنسانى فى أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.