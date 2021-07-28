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شاهد.. فريق واما يطرح كليب "نجمة معدية"

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شاهد.. فريق واما يطرح كليب "نجمة معدية" شاهد.. فريق واما يطرح كليب "نجمة معدية"

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طرح فريق واما أغنية جديدة بعنوان «نجمة معدية» من كلمات وألحان عزيز الشافعي في التعاون الأول بينهما، ومن توزيع توما، وإنتاج مشترك بين «نجوم ريكوردز» و«هاي واي».

وكان فريق واما طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان «الصيف ابتدى» والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيهم مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامي جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق.

أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.

وقدم «واما» أكثر من كليب مع «نجوم ريكوردز» و«وهاي واي»، مثل «على فكرة»، “شمس بحر«، وتم تصويرهما في إسبانيا ومن إخراج»John perez«.

المصرى اليوم

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