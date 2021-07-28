إصابة المدير الفني لأسوان بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

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أكد مصطفى أمين، المشرف العام على فريق الكرة بنادي أسوان، أن أحمد مصطفى بيبو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، سيغيب عن إدارة مباراة الفريق مع النادي الأهلي، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي أسوان مع الأهلي، غدًا الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مصطفى أمين، في تصريحات صحفية :«أحمد مصطفى بيبو،، سيغيب عن إدارة مباراة أسوان مع النادي الأهلي، بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا»، مؤكدًا :«المدير الفني يخضع حاليًا للعزل المنزلي، ويتلقى العلاج وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة».

وأضاف :«أحمد مارادونا، المدير العام، هو الذي سيتولى القيادة الفنية لزهرة الجنوب في مباراة الأهلي».

يذكر أن أسوان، موقفه صعبًا في جدول الدوري حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.