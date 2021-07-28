تذاكر سينما وبيتزا مدى الحياة مكافأة فضية الرباعة الهندية ميراباي تشانو

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يمثل الفوز بميدالية أولمبية مكافأة كافية لأي رياضي، لكن فضية الرباعة الهندية ميراباي تشانو في طوكيو، منحتها مزايا إضافية بالحصول على بيتزا مجانية وتذاكر سينما مدى الحياة.

واحتلت تشانو المركز الثاني بمنافسات وزن 49 كيلوجراما يوم السبت مانحة الهند الميدالية الوحيدة لها بألعاب طوكيو حتى الآن.

ومنذ فوزها تعهدت سلسلة دومينوز بيتزا بمنح الرباعة (26 عاما) بيتزا مجانية للأبد، بينما قالت سلسلة (آي.إن.أو.إكس) للعرض السينمائي اليوم الأربعاء إن تشانو لن يتعين عليها دفع ثمن أي تذكرة لمشاهدة الأفلام.

ويشارك 125 رياضيا من الهند في ألعاب طوكيو وهي أكبر بعثة هندية للأولمبياد، وستعرض (آي.إن.أو.إكس) لأي رياضي منهم يحقق ميدالية تذاكر مجانية بدور العرض السينمائي مدى الحياة، أما من يخفق في الصعود لمنصة التتويج سيكون بإمكانه مشاهدة الأفلام مجانا لمدة عام.

وطالب مشجعون من الهند عبر تويتر بإنتاج فيلم عن حياة تشانو، الفائزة أيضا بميداليات ببطولة العالم وبألعاب الكومنول.