أخبار عاجلة

حقك تعرف: تعيين نجل سمير الرفاعي ملحقا في السفارة الأردنيّة في باريس غير صحيح -
مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة -
حملات مكثفة لإزالة القمامة والإشغالات في أسوان -
القبض على 6 عاطلين بحوزتهم هيروين وأفيون وبانجو في أسوان -
التعليم تعلن موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية -
انطلاق فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء -
مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يقدم الهدايا لذوي شهداء الواجب بالباحة -
استشاري: الذكاء الاصطناعي يُشخص الأورام بشكل أكثر دقة -
خبيرة تغذية: السمنة تُدمر نفسية الأطفال -
متحدث من طالبان: الحرب انتهت في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا لم تتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية

Print
أمريكا لم تتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية أمريكا لم تتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية
"هود" أشار إلى دعم بلاده للعملية السياسية

أمريكا لم تتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية

ذكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية رئاسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد .

وأضاف "هود" للصحفيين، بعد لقائه مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى المغرب: الولايات المتحدة تدعم عملية سياسية في الصحراء الغربية، ذات مصداقية تقودها الولايات المتحدة لتحقيق الاستمرار ووقف أي أعمال عدائية، وفقاً لـ"رويترز".

وقال المسؤول الأمريكي: "نحن نتشاور مع مختلف الأطراف حول أفضل السبل لوقف العنف وتحقيق تسوية دائمة".

ويعد الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو حول إقليم الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في إفريقيا إذ يعود لعام 1976، عندما تأسست الجبهة بعد ضم المغرب الصحراء إليه؛ إثر انسحاب الاستعمار الإسباني منها في عام 1975، لتطالب الجبهة باستقلال الإقليم وتحمل السلاح في وجه المغرب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ترامب يحمل بايدن مسؤولية تقدم «طالبان» في أفغانستان

ترامب يحمل بايدن مسؤولية تقدم «طالبان» في أفغانستان

"ترامب" يخسر طعن الحفاظ على سرية ثروته

"ترامب" يخسر طعن الحفاظ على سرية ثروته

دا سيلفا يتهم بولسونارو بتقليد ترامب الذي شكك في نظام التصويت

دا سيلفا يتهم بولسونارو بتقليد ترامب الذي شكك في نظام التصويت

سناتور أمريكي: وزير سابق شهد بأن ترامب ضغط على وزارة العدل لإلغاء هزيمته

سناتور أمريكي: وزير سابق شهد بأن ترامب ضغط على وزارة العدل لإلغاء هزيمته