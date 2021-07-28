كواليس حركة الشرطة 2021.. تنقلات بـ 30 مديرية أمن وإدارة وقطاع للارتقاء بـ«الأمن»

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اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة على مستوى الجمهورية 2021، وذلك عقب انتهاء قطاع شؤون الضباط بالوزارة من اعداد الحركة وتصديق المجلس الأعلى للشرطة على الترشيحات والتنقلات الضباط السنوية، والتى اتسمت بتصعيد القيادات الوسطى لتولى المناصب القيادية والدفع بالعناصر الشابة لتجديد الدماء ورفع كفاءة الجهاز الأمنى.

وتبدأ القيادات في تنفيذ الحركة مطلع أغسطس المقبل، كما سيتم فتح باب التظلم، كما تضمنت الحركة الدفع بقيادات لتطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة.

وجاءت أبرز مؤشرات الحركة منها:تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى، وراعت الحركة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

كانت وزارة الداخلية قد اعتمدت حركة تنقلات أفراد الشرطة السنوية؛ في مطلع شهر يوليو، حيث شهدت تحركا بين الأفراد والأمناء من مواقعهم لأماكن جديدة، وتنطبق الحركة السنوية لتنقلات أفراد الشرطة على كل من أتم في مكان خدمته 20 عاما، وتشمل أمين الشرطة، والمساعد، والمندوب، والشرطي درجة أولى، فضلا عن الاستجابة لرغبات بعض الأمناء الذين تقدموا بطلبات نقل منذ يناير الماضي لظروف اجتماعية أو صحية، مع الوضع في الاعتبار أن هذه الحركة السنوية تراعي كل الاعتبارات العملية والاجتماعية والصحية والتقارير والتقييمات المقدمة للجنة.

وتضمنت وشملت حركة التنقلات والترقيات التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، 13 مساعدا لوزير الداخلية، و10 مدراء أمن و7 مديري ادارات عامة.

ومن أبرز من شملتهم الحركة، تعيين اللواء معتز توفيق مساعدا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، واللواء أشرف ربيع مساعدا للوزير لمنطقة سيناء، واللواء عصام عثمان مساعدا للوزير لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء ناصر حريز- مساعدا للوزير لمنطقة القناة، واللواء أحمد فاروق القرن مساعدا للوزير لمنطقة شرق الدلتا، واللواء محمود خليل مساعدا للوزير لمنطقة شمال الصعيد، واللواء رفعت نصار مساعدا للوزير لمنطقة البحر الأحمر.

كما تم تعيين اللواء أسعد الذكير مساعدا للوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء خالد العزب مساعدا للوزير لمنطقة وسط الدلتا، واللواء حسن عبدالواحد مساعدا للوزير لقطاع الأمن الإقتصادى، واللواء علاء فاروق مساعدا للوزير لقطاع المرور والحماية المدنية، واللواء سعيد النجار مساعدا للوزير لقطاع الخدمات الطبية.

كما تم تعيين اللواء دكتور علاء عبدالمعطى مساعدا للوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، واللواء محسن شعبان مديرا لأمن القليوبية، واللواء دكتور عمر السويفى مديرا لأمن أسيوط، واللواء محمد والى مديرا لأمن الشرقية، واللواء منصور أحمد جمال الدين مديرا لأمن الإسماعيلية، واللواء دكتور أحمد السوليه مديرا للإدارة العامة للشئون القانونية، واللواء بهى الدين زغلول مديرا للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

وتعيين اللواء هشام سليم مديرا لأمن أسوان، واللواء محمد حسان مديرا لأمن المنيا، واللواء محمد شرباش مديرا لأمن سوهاج، واللواء السيد سلطان مديرا لأمن الدقهلية، واللواء شريف رؤوف مديرا لأمن جنوب سيناء، واللواء محى سلامة مديرا لأمن البحر الأحمر، واللواء هشام السيد فكرى مديرا للإدارة العامة لحماية الآداب، واللواء دكتور وليد الوكيل مديرا للإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة، واللواء مؤمن الساعدى مديرا للإدارة العامة للمرور، واللواء ضياء الدين بيومى مديرا للإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالبشر واللواء عاصم الشريف مديرا للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.