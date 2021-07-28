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وجّه الفنان حكيم رسالة تهنئة للمنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم للفوز الذي حققه، الأربعاء، على المنتخب الاسترالي بهدفين للا شيء في ختام منافسات دور المجموعات ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو باليابان.

وشارك حكيم جمهوره فيديو هدف المنتخب المصري على نغمات أغنية «الليلة عيد» عبر «فيسبوك» قائلا:«مبروك لمنتخب مصر الصعود لربع النهائي، وعقبال البطولة يا ابطال والليلة عيد».

وسيكون منتخب مصر الأوليمبي على موعد مع مباراة نارية في الدور ربع النهائي، حيث يواجه منتخب البرازيل الذي تصدر المجموعة الرابعة بـ7 نقاط.

يذكر أن حكيم طرح مؤخرا أغنيته «الليلة عيد» في عيد الفطر الماضي التي حققت مشاهدات كبيرة عبر يوتيوب.