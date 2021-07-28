تخصيص مدربين للغة الإشارة بالمواقع الخدمية وإنشاء رامبات لذوي الإعاقة بأسوان

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وجّه أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة تحية شكر وتقدير للواء أشرف عطية محافظ أسوان، على جهوده المتواصلة ليل نهار من أجل إحداث نقلة نوعية وحضارية لساحرة الجنوب، بالإضافة إلى تواصله المباشر مع كافة المواطنين دون كلل أو ملل وتدخله الإنساني وإنحيازه المستمر للمواطن البسيط لتلبية مطالبه وحل مشاكله بشكل فوري وفعال.

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع أعضاء فرع المجلس برئاسة الدكتورة هدى مصطفى حيث تم مناقشة العديد من القضايا والملفات الجماهيرية، والتي من أبرزها دراسة تخصيص معرض دائم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خاصة في مجال الحرف البيئية والمشغولات اليدوية، مع العمل على تسويقها من خلال معارض أخرى خارجية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية من خلال أكاديمية أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة لتخصيص كوادر بشرية مدربة على لغة الإشارة ومؤهلة للتعامل مع حالات فقد وضعف السمع بمختلف المواقع الخدمية والمراكز التكنولوجية، بجانب مراجعة وحصر كافة مداخل هذه المواقع وأيضاً الأرصفة والتقاطعات لتلبية إحتياجات ذوى الإعاقة في الرامبات والفتاحات طبقاً للمواصفات المعتمدة من أجل تسهيل الحركة لهم.

وطالب بالتوسع في تنظيم ندوات التوعية وخاصة التي تتناول مبادئ التسامح وتقبل الأخر ومواجهة الظواهر السلبية مثل الثأر والإدمان والمشاكل الأسرية والورث وغيرها التي تؤثر على الإستقرار المجتمعى والسلم الإجتماعى وهو الذي يتوازى مع الدور الحيوى للمجلس القومى في تقديم المساعدات والتسهيلات للمرأة الأسوانية في حصولها على حقوقها، مع تسهيل إنهاء إجراءات إصدار الرقم القومى والمستندات الثبوتية والخدمات الطبية والمساعدات الغذائية والعينية وغيرها.

ومن جانبها أوضحت هدى مصطفى، بأن هناك العديد من الجهود المبذولة في مجال شؤون المرأة من أبرزها رفع الوعى لدى المرأة الأسوانية والمشاركة الفعالة لمجابهة جائحة كورونا «كوفيد – 19»، لافته بأنه فرع أسوان قام بتنفيذ حملة طرق الأبواب للتوعية بأهمية التسجيل الإلكترونى لتلقى لقاح كورونا في مايو الماضي بإجمالى 7500 زيارة إستهدفت نحو 18 ألف سيدة ورجل داخل العديد من القرى وخاصة المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة حيث سبق ذلك عقد 5 دورات تدريبية للرائدات المشاركات بالحملة بمختلف مراكز المحافظة، كما تم تنفيذ حملة طرق الأبواب «أحميها من الختان» داخل 50 قرية، وكذا تنفيذ حملة طرق الأبواب «ريادة الأعمال للمرأة الريفية» داخل 30 قرية بالتنسيق مع برنامج التغذية العالمي، بجانب تنظيم 70 ندوة للتوعية القانونية حول جرائم العنف ضد المرأة.