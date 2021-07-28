قادة الأردن وقبرص واليونان: عمان تقوم بدور مهم لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد البيان المشترك للقمة الثلاثية التي تجمع قادة اليونان وقبرص والأردن، على الدور المهم، الذي يقوم به العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

جاء ذلك عقب اجتماع ثلاثي بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، إضافة إلى العاهل الأردني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، اليوم الأربعاء.

وأكد البيان أهمية الدور الأردني في استعادة التهدئة في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع الاعتداءات.

ولفت البيان إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط برئاسته المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، له أهمية كبيرة في تعزيز الأهداف المشتركة.

ونوه البيان إلى أن اتفاق القادة المشاركين في الاجتماع على دعمهم للتوصل إلى تسوية دائمة وعادلة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس حل الدولتين.